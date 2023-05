Frosinone, bomba d'acqua ad Arce: le auto galleggiano nella concessionaria. Il sindaco: «Mai vista una cosa del genere»

Mercoledì 31 Maggio 2023, 22:45 - Ultimo aggiornamento: 22:49

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, 31 maggio, nella zona di Arce (Frosinone). Le acque meteoritiche insieme al fango hanno invaso il piazzale di un autosalone. Le persone presenti hanno appena fatto in tempo ad allontanarsi. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Frosinone per la messa in sicurezza della zona, ingenti i danni subiti. Quello vissuto oggi in Ciociaria è stato l'ennesimo di paura a causa del maltempo, nelle scorse ore era toccato al centro storico di Arpino e al cassinate. A Pontecorvo con alberi abbattuti e rami.

Alluvione a Sassari: allagamenti, frane, crolli di muri e case evacuate. A Bonnanaro stato di calamità naturale