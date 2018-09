Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Veroli hanno denunciato un 70enne del posto per “esplosioni pericolose”.

L'anziano, con la passione per la caccia, si è lasciato prendere la mano, anzi il grilletto. I militari dell'Arma lo hanno sorpreso mentre all’interno del cortile della propria abitazione, nell’esercitare arbitrariamente l’attività venatoria in luogo abitato, esplodeva in aria alcuni colpi di arma da fuoco con il proprio fucile da caccia. L’arma, regolarmente detenuta, dopo le formalità di rito veniva sottoposta a sequestro.

Giovedì 20 Settembre 2018



