Distrutto dai vandali il parco di Natale per i bambini in località Pantanello

Un ignobile atto vandalico. Ancora più odioso perché messo a segno a pochi giorni dal Natale. Che ha creato gravissimi danni ad una struttura pensata per aiutare i ragazzi di una delle contrade periferiche di Anagni.

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorso vandali al momento ancora ignoti si sono introdotti all'interno del parco realizzato qualche tempo fa per i ragazzi della località Pantanello, una contrada periferica nella parte bassa della città dei papi. Secondo la prima ricostruzione i vandali, approfittando dell’ora notturna e dell'assenza di controlli, hanno forzato il cancello d'ingresso e, una volta entrati, hanno distrutto tutto quello che si trovava all’interno. Nella loro azione, hanno spaccato le strutture in legno, hanno rovinato le sedie in plastica che erano sistemate all'interno della struttura, hanno fatto a pezzi il presepe che era stato realizzato, hanno rovesciato a terra i vasi di fiori, spargendo tutti i detriti all'interno della zona verde. Hanno anche distrutto alcuni degli alberi di Natale in legno nella struttura; ed hanno lesionato un gazebo che si trovava all'interno del parco. Ad accorgersi di quello che era accaduto sono stati i responsabili della struttura che, quando sono arrivati, non hanno potuto fare altro che registrare quello che era successo e chiamare le forze dell'ordine per le verifiche del caso. Non è la prima volta che succede una cosa del genere: il parco era stato già colpito qualche giorno prima. In quel caso i responsabili della struttura avevano però scelto di non diffondere la notizia. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro nel tentativo, grazie alla presenza di eventuali registrazioni delle videocamere sorveglianza della scuola situata nelle vicinanze, di provare ad arrivare a scoprire l'identità dei vandali. “È un atto ignobile-ha detto nel pomeriggio il sindaco di Anagni Daniele Natalia-; a pochi giorni dal Natale quello che è accaduto ai danni di una struttura pensata e realizzata per i bambini di tutto il comprensorio, assume un significato odioso. Le forze dell'ordine stanno già lavorando per stanare e punire adeguatamente i colpevoli”.

Paolo Carnevale