“Oggi presso il Pronto Soccorso “Fabrizio Spaziani” di Frosinone mi hanno evidenziato una situazione davvero gravissima; Autoambulanze ferme senza poter rispondere alle emergenze perché le barelle sono tutte nel pronto soccorso impegnate dai poveri pazienti che non hanno un posto letto! Ma ci rendiamo conto!? Nicola Zingaretti ha distrutto la sanità della provincia di Frosinone, poi va in giro a parlare di uscita dal commissariamento, quando la situazione del Lazio è davvero drammatica per la sanità. Mancano i servizi essenziali e questo a causa della sua politica scellerata. Senza considerare che a parole si esce dal commissariamento ma, nei fatti, le tasse sulla sanità non diminuiscono, e i cittadini si ritrovano ogni giorno ad affrontare fatti come quelli a cui ho assistito di persona oggi. Non si può continuare così. Quotidianamente mi giungono continue segnalazioni negative in proposito: pazienti letteralmente parcheggiati nei corridoi del pronto soccorso senza ricevere alcuna assistenza, ritardi nei trasferimenti, code infinite, e liste d’attesa altrettanto lunghe. In queste condizioni qual è l’offerta sanitaria che viene erogata ai cittadini? Scandalosa. Presto presenterò un’interrogazione sul gravissimo fatto accaduto oggi.”Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli