Addio al luogotenente Pompeo Terrezza, esercito in lutto

Esercito Italiano in lutto per la scomparsa oggi pomeriggio, del Luogotenente Pompeo Terrezza di San Giorgio a Liri, in servizio presso la caserma militare 80° Rav "Roma" di Cassino. Pompeo Terrezza rivestiva inoltre la carica di Presidente della Provincia di Frosinone dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di guerra ed era anche membro del Consiglio nazionale. Si è spento oggi pomeriggio a causa di un malore a soli 56 anni: lascia la moglie Anna, e due figlie non ancora maggiorenni.

«A tutta la famiglia, giungano i sentimenti di affetto e vicinanza più profondi, per un Grande Uomo che lascia un segno indelebile nel cuore di amici e conoscenti” dice il sacerdote don Lorenzo Vallone. Sconcertato si dice anche il sindaco di San Giorgio a Liri, Francesco Lavalle: “Pochi giorni fa siamo stati insieme per la festa della banda, una notizia difficile da accettare. A nome mio e di tutta l’amministrazione rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia». I funerali si terranno con molta probabilità nella giornata di mercoledì a Cassino, nella Chiesa Madre.