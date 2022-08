Martedì 9 Agosto 2022, 06:54

Arrestato dopo 22 anni di latitanza per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Questa è l'accusa mossa nei confronti di un camionista di 50 anni residente a Frosinone. L'uomo sposato e dei figli, ignaro che la legge peruviana avesse spiccato un mandato di estradizione nei suoi confronti, l'altro ieri è stato fermato dai carabinieri per un controllo su strada. E proprio da accertamenti effettuati dai militari è venuto fuori che l'uomo risultava latitante e ricercato dalla magistratura del Perù. La vicenda che ha coinvolto il frusinate risale al gennaio del 2000 quando l'uomo, all'epoca dei fatti trentenne, mentre si trovava all'aeroporto internazionale Jorge Chavez, era stato sottoposto al controllo del suo bagaglio.

IL CONTROLLO

E proprio nel corso di questo controllo la polizia aveva rinvenuto 56 involucri nascosti in buste per alimenti di diverse classi e marche che contenevano cocaina per un peso di 8.580 chili. A quel punto il frusinate si era difeso dichiarando che tale sostanza gli era stata affidata da una persona che conosceva con il nome di nero. Dai successivi accertamenti era emerso che il camionista aveva conosciuto a Roma una donna che si chiamava Maria la quale gli aveva proposto il viaggio in Perù con l'intenzione di trasportare droga da quel Paese. Il 50enne al quale era stato proposto un lauto compenso aveva accettato, ma quel viaggio era subito stato bloccato in aeroporto. Dopo il ritrovamento di tutta quella cocaina il 50enne era stato arrestato e aveva scontato nella città peruviana alcuni anni di carcere. Una volta saldato il primo debito con la giustizia era ritornato nel Capoluogo ciociaro doveva aveva iniziato a lavorare e dove si era costruito una famiglia. Quella vicenda è riaffiorata nei suoi ricordi soltanto l'altro giorno, quando i carabinieri che lo hanno fermato per un controllo lo hanno informato che a suo carico pendeva un mandato di estradizione per traffico internazionale di stupefacenti.

IL LEGALE

Il legale Giuseppe Lo Vecchio che lo sta rappresentando si chiede come mai visto che il suo assistito che risiede e Frosinone da tantissimi anni e che ha un regolare contratto in affitto non è stato mai cercato dalle forze dell'ordine. Si tratta di un padre di famiglia che lavora e che non si è mai nascosto, dunque sarebbe stato molto facile identificarlo. Adesso, dopo 22 anni, per caso l'uomo ha scoperto di essere ricercato dalla polizia peruviana. Nella giornata di domani il camionista accompagnato dal suo legale di fiducia Lo Vecchio dovrà comparire davanti al magistrato delegato, il dottor Flavio Monteleone presso la Quarta sezione penale della la corte di Appello di Roma. Nel corso di questo interrogatorio verrà raccolto l'eventuale consenso all'estradizione. Per l'espletamento di questa attività è previsto un video collegamento su piattaforma Teams con la magistratura peruviana.