Domenica 5 Novembre 2023, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 09:23

L'AZIONE

Un furto in villa dal bottino di migliaia di euro ha rovinato la serata di venerdì scorso ad una famiglia di Ceccano . Rientrati nel tardo pomeriggio dopo l'uscita di un'oretta, i proprietari della villa di una traversa di viale Fabrateria Vetus, nella zona sottostante il Liceo scientifico e linguistico di Ceccano, hanno avuto giusto il tempo di mettere piede dentro casa per rendersi conto immediatamente di quanto accaduto. Una scena orribile si è presentata davanti ai loro occhi, una volta entrati e man mano avanzando in tutte le stanze: i ladri avevano evidentemente rovistato in ogni armadio e all'interno di ogni cassetto, riuscendo a mettere a soqquadro ogni angolo dei tre piani dell'abitazione. Un furto consumato in un tempo probabilmente breve, con sottrazione di denaro (qualche spicciolo) e un ingente bottino di gioielli e oggetti di valore che i malviventi sono riusciti a portar via senza lasciar traccia.Il passaggio dei ladri in ogni piano della villetta è stato accompagnato, oltre che dal furto, da un'azione di danneggiamento dell'arredamento preso di mira. Aspetto, questo per le vittime, che incide non poco e in maniera pesante nella stima finale del colpo messo a segno. Da una prima sommaria ricostruzione dai proprietari dell'abitazione, i ladri si sarebbero creati un accesso, prima tagliando la recinzione sul lato retrostante l'ingresso principale e poi riuscendo a scassinare una delle finestre del piano terra. Il tutto con la complicità dell'oscurità del tardo pomeriggio. Le vittime non hanno escluso che al momento del rientro a casa la banda si trovasse ancora sul posto e che sia stato proprio il loro arrivo a costringere i malviventi a darsi alla fuga. Il fatto è stato denunciato alle forze dell'ordine che, dopo i rilievi, si sono messe alla ricerca della banda di ladri. Nella giornata di ieri, dopo aver raccolto alcune segnalazioni, gli investigatori si sono messi sulle tracce di un'Audi, forse con targa straniera, all'interno della quale sono state notate tre persone.