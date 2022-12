Giochi di acqua e colori per la storica fontana di piazza Regina

La storica fontana di Piazza Regina torna a colorare il cuore del centro storico di Alatri. “Un piccolo regalo di Natale alla nostra città” l’ha definito il primo cittadino Maurizio Cianfrocca che ha inaugurato proprio nel giorno di Natale i nuovi giochi d’acqua e di colori che di notte rendono magica l’atmosfera. “Un luogo per troppo tempo accantonato e abbandonato a sé stesso – dichiara il sindaco- prende nuova vita e ambisce a diventare un vero e proprio simbolo di Alatri, non solo per la sua posizione, ma per la propria bellezza . Da oltre un anno avevamo avviato i colloqui con la Sovrintendenza. Il culmine di un processo di riqualificazione partito con l’illuminazione di Porta San Benedetto e proseguito con la ripulitura del percorso che dalla Porta conduce alla Piazza.La fontana cambiando colore offrirà sempre uno spettacolo diverso e potrà essere “modellata” a seconda delle ricorrenze”.