Domenica 4 Dicembre 2022, 07:00

Il capogruppo della minoranza di Alatri, Gianluca Borrelli, assolto dall'accusa di danno erariale di 30mila euro. L'esponente della Lega, che ricopriva lo stesso incarico (ma all'opposizione) nella precedente consiliatura, era finito sotto la lente della Corte dei Conti per i permessi lavorativi retribuiti dal Comune di cui aveva usufruito in qualità di sottufficiale delle Forze Armate. Borrelli, nell'autocertificazione, aveva giustificato i permessi lavorativi con l'attività di controllo, in quanto esponente della minoranza, sull'operato dell'amministrazione.

Il caso, su segnalazione dal Comune, è finito all'attenzione della magistratura contabile. Ad inguaiare Borrelli è stato l'ex sindaco Morini il quale, ascoltato dagli inquirenti, disse che a lui non risultava che il consigliere comunale avesse svolto quel tipo di attività. Borrelli quindi è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di 30mila euro. Il suo legale, l'avvocato Nicola Ottaviani, però è riuscito a smontare le accuse. In primo luogo, ha obiettato il difensore, non può essere il controllato (in questo caso il sindaco) a dare una valutazione sull'attività del controllore (il consigliere Borrelli). Tanto più quando, come in questo caso, vi può essere un interesso politico. Ma ad incidere sul verdetto è stato soprattutto l'aspetto formale della vicenda sollevato dall'avvocato Ottaviani.

L'autocerificazione di un consigliere comunale, quindi un pubblico ufficiale, è un atto pubblico a tutti gli effetti, al pari di quelli firmati da un sindaco. Quindi l'attestazione fa fede fino a querela di falso che, nel caso di Borrelli, non c'è stata. Tale argomentazione ha convinto i giudici contabili che hanno assolto il capogruppo della Lega dall'accusa di danno erariale per 30mila euro.