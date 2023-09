Lunedì 25 Settembre 2023, 07:54

L'amministrazione comunale intende multare, con sanzioni anche pesanti, i proprietari di quei locali del centro storico lasciati nel degrado. Serrande e vetrine rotte oppure diventate ricettacolo di ogni genere di immondizia. Immagini in cui non è difficile imbattersi percorrendo Corso della Repubblica o anche la parte più interna della parte alta del capoluogo come via Angeloni.

Nel centro storico però non versano in condizioni migliori alcune delle principali aree pubbliche. Constatarlo è facile. Basta percorrere il tratto di marciapiede delle Terrazze, in Corso della Repubblica, il cuore del centro storico, da qualche anno diventato fulcro della movida estiva. La fontana è diventata ormai una causa persa. Periodicamente viene ripulita e rimessa in funzione, ma finisce sempre nel trasformarsi in uno stagno come ora che è tornata fuori uso. Nelle aiuole la vegetazione cresce senza cura diventando spesso anche un cestino dell'immondizia a cielo aperto. In una delle aiuole, ieri mattina, era possibile ammirare una lattina e altri oggetti di plastica. I cestini, quelli veri, si possono trovare anche penzolanti perché il filo di ferro di fortuna ha fatto il suo dovere fino ad un certo punto. In un altro caso non è stato perso tempo con aggiustamenti alla buona: il cestino è stato direttamente rimosso. Tanto che fa, ci sono quelli mezzi divelti o ancora meglio le aiuole.

E se non sono belle da vedere le serrande arrugginite diventate ormai delle piccole discariche, non è certo un incanto per gli occhi, nel bel mezzo del corso principale del centro storico, imbattersi un tavolino e un treppiedi lasciati dietro il vaso rosso gigante, ricoperto da scritte spray, con la pianta incolta. Così come non aggrada certo la vista la sporcizia lasciata per terra, o il parapetto in ferro arrugginito e sverniciato, senza contare anche le colonne in muratura che trovi anche in parte demolite.

L'amministrazione, nel tirare le orecchie ai proprietari dei locali sfitti che se ne fregano di tenerli in maniera decorosa, ha ricordato i tanti investimenti per il centro storico dai lavori di largo Turriziani al teatro Vittoria, alla riqualificazione dei Piloni. Così come si sottolinea il successo delle Terrazze del Belvedere. Una iniziativa che da qualche anno è riuscita a rianimare il centro storico durante le serate estive. E il fulcro della movida si trova proprio lungo quel corso dove ci sono aiuole incolte, rifiuti abbandonati, vasi rotti, cestini per l'immondizia divelti e altre situazioni poco decorose.