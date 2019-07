Agevolazioni alle ditte in cambio di soldi, in corso 8 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle prime ore di questa mattina i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone stanno dando esecuzione ai seguenti provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Frosinone: 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emessa a carico di rappresentante legale di societa' operante nel settore rifiuti e di un tecnico comunale e rappresentante di fatto di societa' di servizi operante nel campo ambientale.Altre 6 persone sono finite agli arresti domiciliari: un assessore comunale; il rappresentante di fatto di societa' di servizi operante nel campo ambientale; l'amministratore e un dipedente della medesima societa' di servizi; dipendente della Asl di Frosinone e uno della Citta' Metropolitana di Roma.L' ipotesi accusatoria è relativa a vari episodi corruttivi, accertati negli anni 2017 e 2018, dove dipendenti e amministratori pubblici agevolavano le ditte nell'assegnazione dei lavori ricevendo come contropartita somme di denaro (dell' ordine di qualche migliaio di euro), assunzioni di persone da loro segnalate o fornitura di beni e serviziiI soggetti pubblici omettevano i dovuti controlli sulla regolarità delle gare e sulle esecuzioni dei lavori favorendo in modo esplicito le ditte indagate.