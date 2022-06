Accordo Abb-Enel X, impianto fotovoltaico nello stabilimento di Frosinone

Al via una nuova collaborazione tra Abb, Enel X, la global business line di Enel dedicata ai servizi innovativi e Cogenio, piattaforma di servizi per l’efficienza energetica, che porterà all’installazione di un impianto fotovoltaico da 1.690 kWp presso lo stabilimento Abb di Frosinone.

Il sito, come tutte le sedi del gruppo Abb in Italia, è già alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili fornita da Enel Energia. L’installazione dell’impianto consentirà di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 820 tonnellate di anidride carbonica, pari alla quantità assorbita da un bosco di circa 9mila alberi.

APPROFONDIMENTI L'INCONTRO La presidente di Unindustria: «Temiamo altre Catalent,...

«Con le nostre soluzioni di tecnologia avanzata nel settore dell’efficienza energetica offriamo ai nostri clienti l’opportunità di raggiungere gli sfidanti obiettivi di sostenibilità del business - dichiara Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia - Ed è proprio in questo ambito che con Abb abbiamo una collaborazione nata nel corso degli anni e che oggi arricchiamo con l’installazione di un impianto fotovoltaico che consentirà di elettrificare parte dei consumi del sito di Frosinone, uno dei più importanti dell’azienda».

«Questo intervento si inserisce nella strategia di sostenibilità annunciata dal Gruppo Abb, che prevede la Carbon Neutrality delle proprie attività operative entro il 2030. Il nostro percorso verso questo obiettivo è ben tracciato – afferma Massimiliano Cifalitti, hub Europe Manager Abb – Lo scorso anno Frosinone ha raggiunto il traguardo di Zero rifiuti in discarica. L’installazione dell’impianto fotovoltaico si inserisce in un disegno più ampio che prevede la realizzazione di una microrete che, grazie alle tecnologie Aabb di monitoraggio e ottimizzazione della distribuzione elettrica e a un sistema di stoccaggio dell’energia, aumenterebbe l’autosufficienza energetica del sito produttivo»