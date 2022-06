ABB sceglie Enel X per proseguire il percorso di carbon neutrality dello stabilimento di Frosinone

(Teleborsa) - Al via una nuova collaborazione tra ABB, Enel X, la global business line di Enel dedicata ai servizi innovativi, e Cogenio, piattaforma di servizi per l'efficienza energetica, che porterà all'installazione di un impianto fotovoltaico da 1.690 kWp presso lo stabilimento ABB di Frosinone. Il sito, come tutte le sedi del Gruppo ABB in Italia, è già alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili fornita da Enel Energia.

L'installazione dell'impianto consentirà di evitare l'immissione in atmosfera di oltre 820 tonnellate di CO2, pari alla quantità assorbita da un bosco di circa 9mila alberi. Il parco solare verrà realizzato e gestito per l'intera durata dell'Energy Performance Contract da Enel X insieme alla società ESCo partner Cogenio. La formula Energy Power Contract prevede che l'investimento per la realizzazione e conduzione dell'impianto sia totalmente a carico della società ESCo; il cliente pagherà i soli vettori energetici prodotti dall'impianto stesso con una spesa energetica minore rispetto a quella precedente all'intervento.

"Con le nostre soluzioni di tecnologia avanzata nel settore dell'efficienza energetica offriamo ai nostri clienti l'opportunità di raggiungere gli sfidanti obiettivi di sostenibilità del business" dichiara Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia "Ed è proprio in questo ambito che con ABB abbiamo una collaborazione nata nel corso degli anni e che oggi arricchiamo con l'installazione di un impianto fotovoltaico che consentirà di elettrificare parte dei consumi del sito di Frosinone, uno dei più importanti dell'azienda. Vogliamo continuare a essere un partner di riferimento in questo settore e l'accordo di oggi è la prova del nostro impegno quotidiano per consolidare questo risultato".

"Questo intervento si inserisce nella strategia di sostenibilità annunciata dal Gruppo ABB, che prevede la Carbon Neutrality delle proprie attività operative entro il 2030. Il nostro percorso verso questo obiettivo è ben tracciato! – afferma Massimiliano Cifalitti, Hub Europe Manager ABB Electrification Smart Power – Lo scorso anno Frosinone ha raggiunto il traguardo di Zero rifiuti in discarica. L'installazione dell'impianto fotovoltaico si inserisce in un disegno piu' ampio che prevede la realizzazione di una microrete che, grazie alle tecnologie ABB di monitoraggio e ottimizzazione della distribuzione elettrica e a un sistema di stoccaggio dell'energia, aumenterebbe l'autosufficienza energetica del sito produttivo".

L'impianto fotovoltaico che realizzerà Enel X consentirà ad ABB di autoprodurre volumi di energia che soddisferanno per circa il 30% dei bisogni energetici dell'intero sito. Inaugurato nel 1969, lo stabilimento di Frosinone rappresenta un Centro di Eccellenza di ABB per lo sviluppo e la produzione di interruttori di bassa tensione. Lo stabilimento di 150mila metri quadrati con 1000 dipendenti è altamente automatizzato e produce più di tre milioni di interruttori ogni anno. Riconosciuto dal Governo Italiano come stabilimento Lighthouse, modello per la trasformazione digitale e le strategie di Industria 4.0, Frosinone ha messo a punto attività operative smart, digitalizzate e connesse, aumentando l'efficienza in tutta la catena del valore.