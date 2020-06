Trentanovenne di Torrice accoltellato nel centro storico di Frosinone, è caccia all'aggressore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trentanovenne accoltellato neldi, nei pressi di. Il fatto è avvenuto l’altra notte, intorno all’1.30. Ad aggredire il 39enne, che risiede a, sarebbe stato uno straniero che frequenta spesso la parte alta del capoluogo. Ignote per il momento le ragioni, forse. Gli animi si sono esacerbati, poi nel corso della lite piuttosto animata l’extracomunitario ha tirato fuori un coltello ed ha colpito il ciociaro nella parte alta del corpo. Subito dopolasciando il ferito a terra sanguinante.La vittima dell’accoltellamento è stata trasportata all’ospedale “Spaziani” dove i medici gli hanno prestato le prime cure. Fortunatamente non è in pericolo di vita. I sanitari del nosocomio frusinate hanno stilato una. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze per risalire all’identità dell’aggressore.