Accoltellato all'addome a Frosinone, muore immigrato di 28 anni: s'indaga per omicidio

È morto nella notte il nigeriano di 28 anni che nei giorni scorsi si era recato al pronto soccorso di Frosinone con una profonda ferita d’arma da taglio all'altezza dell'addome. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate nonostante l’intervento dei medici. Pare che il giovane soffrisse di pregresse patologie. Il giovane, che era ubriaco, aveva riferito di essersi fatto male da solo con un coltello ma i carabinieri non gli hanno creduto. Potrebbe essersi trattato di un'aggressione forse scaturita per futili motivi. Ora s'indaga per omicidio.