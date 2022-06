Mercoledì 15 Giugno 2022, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 09:01

Le elezioni amministrative fanno tris di record. Non solo hanno fatto registrare il miglior risultato, in termini di percentuale (oltre il 92%), con cui il paese ha deciso di continuare a dare fiducia al sindaco Oreste De Bellis, ma per il risultato ottenuto dalla lista n. 4 Uniti per Castelnuovo' che, con appena 39 voti di lista (6,60%), elegge tre consiglieri di opposizione. Se questi sono i primi due record, il terzo primato è l'elezione, sempre nel gruppo di opposizione, di Pietrantonio Macioce a consigliere comunale con un solo voto di preferenza. Il neoconsigliere, non originario del posto in quanto proviene dal sorano, siederà in assise pur avendo riportato una sola preferenza. Macioce era uno dei candidati alla carica di consigliere comunale nella lista Uniti per Castelnuovo', che aveva come candidata a sindaco la professoressa nonché giornalista di Fontechiari, Marta Di Cocco. L'altro rappresentante di opposizione eletto, insieme a Di Cocco e Macioce, è invece Giuseppe Musto che di voti ne ha ottenuti 27. La lista Uniti per Castelnuovo', vicina al consigliere provinciale Gianluca Quadrini, pur non avendo legami con il territorio, supera il test. «La mia squadra e io dichiara Mara Di Cocco - siamo onorati di aver avuto il consenso di elettori di Castelnuovo che hanno scelto, dopo aver fatto le proprie valutazioni, di dare fiducia al di fuori del piatto che era stato loro servito, e che non hanno voluto mangiare, preferendo altra pietanza. Ringrazio, inoltre, la persona che ha avuto l'intuizione di farmi candidare come sindaco e che ha dimostrato di avere un grande seguito a Castelnuovo e nella provincia». Soddisfazione per il risultato ottenuto viene espressa dal riconfermato primo cittadino. «Il nostro risultato è eccezionale» ribadisce De Bellis, che ricorda: «Dopo quaranta anni abbiamo riportato un clima di serenità in paese e abbiamo ricomposto le fratture degli anni passati». Per lungo tempo le elezioni amministrative a Castelnuovo si sono vinte sempre per una manciata di voti di scarto di una lista sull'altra. A determinare la vittoria, a volte, poteva essere una sola famiglia, che con il proprio voto riusciva a far pendere la bilancia a favore di uno degli schieramenti in campo. Il consiglio comunale eletto tra nuovi ingressi e riconferme risulta così composto: Roberta Paliotta, Pasquale Iannarelli, Angelo Macari, Pietro Macario, Mauro Santamaria, Gianluca Tribelli e Mario Vennettillo (maggioranza); Marta Di Cocco, Giuseppe Musto e Pietrantonio Macioce (opposizione).