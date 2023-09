Romania-Kosovo sospesa, i calciatori escono dal campo

Tensione a Bucarest durante la partita tra Romania e Kosovo, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024 in Germania. Al minuto 16 la gara è stata infatti sospesa dopo che dagli spalti dell'Arena Nationala i tifosi di casa hanno intonato dei cori inneggianti alla Serbia: «Kosovo e Serbia uniti sotto il tricolore». In campo sono volati diversi fumogeni e i giocatori ospiti hanno deciso di lasciare il terreno di gioco e tornare negli spogliatoi, mentre in campo è entrata la polizia.