Velletri, negozio di bilance a fuoco in centro. A Lariano brucia un camion di vernici

Velletri, un negozio di bilance e registratori di cassa è andato completamente a fuoco in centro, in via Gramsci, dopo un incendio partito dai locali seminterrati sotto alla struttura.

Contemporaneamente a Lariano, a pochi km di distanza, bruciava un camion che trasportava vernici e altro materiale infiammabile.

E' stato un pomeriggio di fuoco ai Castelli Romani, con diversi mezzi e operatori dei vigili del fuoco al lavoro tra le 17.30 e le 20. A Velletri sul posto sono intervenuti chiamati dai residenti gli agenti della polizia di stato che hanno subito allertato i pompieri di Nemi, giunti in pochi minuti sul luogo del terribile rogo del negozio, visibile a decine di km di distanza.

Ci sono volute oltre 2 ore di lavoro per avere ragione delle fiamme altissime e del fumo sprigionatosi in tutto il quartiere, completamente distrutto il negozio storico di bilance e registratori di casa del centro di Velletri. I proprietari all'interno del negozio hanno provato a spegnere le prime fiamme con gli estintori in dotazione ma hanno poi dovuto lasciare il locale completamente avvolto dal fuoco e mettersi in salvo.

Sono arrivati in supporto ai colleghi di Nemi anche i vigili del fuoco della squadra 15 A di Marino e altre autobotti e altri mezzi dei pompieri, la strada è stata chiusa fino alle 20 dalla polizia di stato, polizia locale e una gazzella dei carabinieri. A Lariano sempre poco dopo delle 17.30 in via Garibaldi, una zona periferica della cittadina dei Castelli ha preso fuoco improvvisamente un camion im marcia che trasportava vernici e altro materiale infiammabile, andato completamente incenerito, l'uomo alla guida è riuscito a mettersi in salvo scendendo al volo dal mezzo avvolto dal fuoco. Le fiamme propagatesi dall'autocarro hanno interessato anche un terreno di folta vegetazione e sterpaglia vicino, l'intervento ha impegnato per oltre un'ora i vigili del fuoco di Velletri e i volontari della protezione civile locale per quanto riguarda la sterpaglia. La polizia locale di Lariano, diretta dal comandante Anthony Cantoni, ha chiuso la strada in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme, fino alle 19 circa, non si sono registrati feriti o persone intossicate in entrambi gli incendi per fortuna. Foto Luciano Sciurba