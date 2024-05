Ariccia, proiezione del video Isa in esclusiva mondiale e sfilata di moda a Palazzo Chigi della prima stilista con sindrome di Down Isabella Springmühl

Ariccia, pomeriggio di grandi emozioni, di arte, moda, talento, fantasia, colori e passione, a Palazzo Chigi, con la Sfilata di Moda “WINGS OF HOPE” che tradotto in italiano significa " Ali di Speranza ". Un progetto-evento internazionale che unisce appunto : moda, arte, culture varie e solidarietà, promosso dalla curatrice e artista Brenda Estrada, dal direttore del Museo Diocesano di Albano Roberto Libera e dalla Fondazione Giovanni Campaniello ETS con l’obiettivo di presentare al pubblico “Euforia”, la nuova sfilata delle splendide creazioni di Isabella Springmühl Tejada, la prima stilista al mondo con la sindrome di Down, originaria del Guatemala. Isabella è soprannominata Belita, ha 27 anni e ha lottato con tenacia sin da piccola per poter realizzare il suo sogno di diventare una stilista, superando con tutte le sue forze rifiuti, stereotipi e pregiudizi sociali fino ad arrivare a rivoluzionare il mondo della moda con i suoi abiti originali, realizzati con tessuti vintage del Guatemala e caratterizzati da motivi della cultura Maya, toni vivaci, ricami artigianali e una vestibilità inclusiva.

Grazie a questa sua unicità e al suo incredibile talento, la ragazza, molto dinamica e intraprendente, grazie all'aiuto della madre, è riuscita ad eccellere nel 2015 quando, per la prima volta, ha esposto le sue creazioni al Museo Ixchel di tessili e abbigliamento indigeni in Guatemala. Un’occasione importante che le ha permesso poi di presentare i suoi modelli alla London Fashion Week nel 2016, ottenendo un successo tale da farla entrare nella lista delle 100 donne più influenti dell’anno per la BBC. Da allora, le sue modelle con disabilità e i suoi abiti fantasiosi hanno sfilato su passerelle prestigiose in Guatemala, Italia, Stati Uniti, Messico, Panama e Costa Rica, la sua voce ha iniziato ad essere ascoltata a livello internazionale da stimate organizzazioni (es. Fondazione OMINA, TEDx, Banca Interamericana di Sviluppo e Forbes) e la sua immagine è diventata un potente veicolo di comunicazione per marchi prestigiosi (es. Pepsi, L’Ebel, It Cosmetics e Dove) . E anche d’ispirazione attraverso il nuovo libro edito da Mondadori della serie “Storie della buonanotte per bambine ribelli: 100 ragazze di oggi per il mondo di domani”. Quella di Isabella è quindi una storia che merita di essere conosciuta e per questo il regista guatemalteco Kenneth Müller insieme al produttore salvadoregno André R. Guttfreund hanno recentemente girato “ISA”, un breve documentario che racconta in 33 minuti il percorso creativo di Isabella, il suo costante impegno come designer ed imprenditrice fuori dagli schemi e il suo esempio di donna straordinaria che ha trasformato il suo sogno in realtà. Proiettato oggi pomeriggio alle 16.30 a Palazzo Chigi in esclusiva mondiale. Il video, presentato in anteprima mondiale al “Flickers Rhode Island Film Festival", è stato recentemente candidato agli Oscar. L’evento “Wings of Hope” coinvolgerà la stilista Isabella Springmühl in diverse iniziative sul territorio dei Castelli Romani in seguito al suo arrivo in Italia di giovedì scorso.

Il primo incontro in programma è stato fatto ieri Venerdì 10 maggio, dalle ore 12.15 alle 14.00, presso l’Auditorium “Marie Paule Starquit” del Liceo Statale James Joyce per una conferenza - talk riservata agli studenti e al corpo docente, arricchita dalla visione del documentario “ISA”.

L’evento principale del progetto “Wings of Hope” è stato oggi Sabato 11 maggio 2024 dalle ore 16.00 presso il prestigioso spazio della Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia con la proiezione in anteprima mondiale del cortometraggio “ISA”, con il pubblico delle grandi occasioni. Molto applaudite le sfilate degli abiti della stilista brasiliana Nayra Laise e poi di quelli di Isabella Springmühl, indossati da modelli sia neurotipici che con disabilità, tutti dei Castelli Romani, con varie associazioni presenti, conclusosi il tutto un cocktail per ringraziare i presenti e le autorità.

L’iniziativa continua domani Domenica 12 maggio 2024 a Castel Gandolfo presso la Sala Consiliare “Marcello Costa”, all’interno del calendario dell’iniziativa comunale “Primavera in Arte”, con l’esposizione al pubblico degli abiti della stilista Isabella Springmühl e di una selezione di dipinti e fotografie realizzati dai ragazzi con disturbi della sindrome autistica della Fondazione Giovanni Campaniello ETS.

Seguirà nel pomeriggio un’esibizione musicale di Isabella Springmühl, che è anche una bravissima cantante oltre che stilista affermata, di Letizia Strillozzi e del coro Musikè Di Classe, composto da ragazze/i e adulti con sindrome di Down, presso la Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova alle ore 16.00, per un concerto che promette grandi emozioni .

Successivamente, lunedì 13 maggio 2024 dalle ore 17.30, la stilista Isabella Springmühl sarà accolta dalla Città di Albano Laziale presso lo spazio della Sala Nobile di Palazzo Savelli per un incontro con le autorità e la cittadinanza, che sarà arricchito dalla presentazione del progetto, dalla testimonianza dell’impegno sociale della Fondazione Giovanni Campaniello ETS, che ha due sedi a Genzano di Roma e Baia Latina (Caserta), dove si occupano da molti anni di ragazzi e ragazze autistici, come ha detto oggi pomeriggio la presidente Patrizia Fabbricatti, moglie del fondatore Giovanni Campaniello, scomparso qualche anno fa . Seguirà la proiezione del video “ISA” che dura circa mezzora e ci sarà un allestimento di un pop-up store.



L’ultimo incontro, che concluderà il soggiorno italiano di Isabella Springmühl, sarà martedì 14 maggio 2024 presso il Liceo Classico – Linguistico Statale “Marco Tullio Cicerone” dalle ore 10.15 nella sede di Villa Cavalletti a Grottaferrata, dove si terrà una conferenza - talk riservata agli studenti e al corpo docente che sarà arricchita dalla visione anche qui del documentario ISA. " Con questa iniziativa si desidera testimoniare alla collettività che la disabilità non è assolutamente un limite ma una risorsa straordinaria per ognuno di noi e per il tessuto sociale, culturale ed economico di tutti i paesi del mondo. L’obiettivo del progetto è inoltre quello di: sensibilizzare la comunità sul tema della diversità; promuovere i sentimenti di rispetto, tolleranza e accettazione contro ogni discriminazione; incoraggiare positivamente i giovani a perseguire le proprie passioni; contribuire alla crescita della società civile; favorire l'empowerment e l’inclusione sociale attraverso la valorizzazione della creatività " ha dichiarato alla presentazione dell'evento la curatrice e organizzatrice Brenda Estrada, supportata dalle parole della stessa stilista Isabella Springmühl che nel suo intervento ha riscosso ripetuti applausi dal folto pubblico presente per il suo zelo e la sua positività .



A sostegno dell’evento sono state individuate una serie di Istituzioni e Associazioni del territorio che, con la concessione del loro logo, sosterranno il progetto dandogli ulteriore prestigio: Ambasciata del Guatemala presso la Santa Sede, presente oggi a Palazzo Chigi con l'ambasciatore Alfredo Vásquez Rivera e altri diplomatici. Ambasciata della Repubblica del Guatemala; Associazione “Guatemala es Guatemala”; Comune di Ariccia; presente alla Sfilata con il sindaco Gianluca Staccoli. Palazzo Chigi Ariccia; Liceo Statale James Joyce; Comune di Castel Gandolfo; Comune di Albano Laziale; Conselho de Cidadãos Brasileiros de Roma; Brand Nayra Laise Roma; Training Academy; Musiké di Classe; La Musica del Cuore; Punto Verde; Sergio Girardi.



Essendo un’iniziativa con finalità sociali, l’ingresso è gratuito a tutti gli eventi e sarà possibile effettuare l’acquisizione degli abiti e delle opere d’arte tramite una donazione liberale. Il 10 % del ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Persone Down - Sezione Castelli Romani e un altro 10% sarà devoluto alla Fondazione Giovanni Campaniello ETS. Foto Video Luciano Sciurba