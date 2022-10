Russell Crowe premiato da Gualtieri in Campidoglio. «Un ambasciatore di Roma nel mondo»

«Noi siamo debitori a Russell Crowe, è un ambasciatore vivente di Roma nel mondo, quando twitta su Roma i numeri sono incredibili. Hai fatto tantissimo per far amare ancora di più Roma nel mondo». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che oggi ha consegnato in aula Giulio Cesare una targa all'attore Russell Crowe come ambasciatore di Roma. «Siamo onorati di ricevere un grande attore e un grande amante di Roma. Gli ho indicato il mio ufficio e accanto c'era il suo ufficio - ha aggiunto Gualtieri riferendosi al suo ruolo di Massimo Decimo Meridio ne 'Il Gladiatore' di Ridley Scott- Domenica avremo la prima del suo secondo film da regista al festival di Roma che si annuncia eccezionale. Non poteva esserci occasione migliore per dargli un riconoscimento per la sua gratitudine, per i suoi bellissimi film, con il 'Gladiatore' nel cuore di tutti i romani».