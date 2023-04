Roma, i volontari di Retake piantano 100 piccole margherite in Largo Don Orione

Al posto di bottiglie di vetro e sporcizia di ogni genere ora ci sono 100 margherite. Succede in Largo Don Orione dove, grazie a 14 volontari di Retake Roma, sono state messe a dimora piantine di margherite per abbellire l'aiula circondata dai rifiuti. L'attività rientra nel progetto "Cura e Cultura" di Retake Roma, Gruppo Appio Latino-Tuscolano che, in accordo con il Municipio VII, ha avviato dallo scorso anno, un'azione con l' obiettivo della riqualificazione - in termini di decoro e usufriubilità - della piazza. Oltre agli interventi di pulizia, pittura delle strutture e raccolta vetro - con cadenza bisettimanale - il gruppo di volontari Retake ha previsto attività culturali organizzate e calendarizzate per la comunità del quartiere. L'intento è di rendere Largo Don Orione un territorio accogliente ed inclusivo per tutti: grandi e piccini.