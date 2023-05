Roma, Colli Albani: rapina alle Poste in pieno giorno

Rapina in un ufficio di Poste italiane a Roma - Un colpo da duecentomila euro: in venti minuti due malviventi sono entrati nell'ufficio postale di Roma 112 in via Arrigo Davila (all'altezza della fermata della metro A Colli Albani) e hanno portato via i soldi della cassaforte in contanti. I banditi hanno obbligato le persone a sdraiarsi per terra, estrarre il telefono e posarlo sul pavimento e li hanno minacciati con delle pistole.