Genzano, era fuggito 3 volte dall'ospedale dei Castelli: ritrovato nel pomeriggio Luigi Licciardella

Genzano, è stato ritrovato dagli agenti della polizia locale Luigi Ricciardella, il 65enne genzanese che era fuggito per la terza volta dall'ospedale dei Castelli di Ariccia, dopo un ricovero per dei seri problemi di salute. L'ultima volta era riuscito a scappare dal reparto psichiatrico facendo perdere le sue tracce da venerdì scorso. Le ricerche erano partite da 4 giorni, da parte dei carabinieri di Genzano, dove la moglie e la figlia ne avevano denunciato la scomparsa. I militari sono stati coadiuvati sul territorio anche dai vigili del fuoco di Roma, Velletri e Nemi, insieme a molti gruppi di protezione civile comunale dei Castelli Romani, che lo stavano cercando nel raggio di alcuni km dall'ospedale da dove era fuggito sulla via Nettunense ad Ariccia, anche con l'uso di droni. La notizia del ritrovamento da parte degli agenti della polizia locale di Genzano, è arrivata al centro di ricerca attrezzato nel piazzale dell'ospedale dei Castelli intorno alle 15.30, dopo 4 giorni di ansiosa ricerca ovunque, in zone rurali e centrali . E' stato trovato dai vigili urbani genzanesi che vagava ormai privo di forze vicino la fontana di San Sebastiano in piazza Frasconi, forse nel tentativo di voler tornare a casa sua, non distante dalla piazza della cittadina. E' stato subito soccorso e rifocillato dagli agenti della municipale genzanese, diretti dalla comandante Manola D'amato, con un panino e una bottiglia di acqua fresca, aveva percorso molti km a piedi in questi giorni, tra la via Nettunense, via Ardeatina, per poi salire verso Genzano. E' stato poi trasportato di nuovo all'ospedale dei Castelli, da una ambulanza del 118, con l'affido da parte della polizia locale e dei carabinieri di Genzano ai medici del pronto soccorso e del reparto psichiatrico Spdc . Alle ricerche in questi giorni aveva collaborato anche il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV . Foto Video Luciano Sciurba