Hard Rock Cafe Roma festeggia 25 anni di rock, emozioni e musica

Se esiste una data in cui la musica a Roma è cambiata per sempre è il 10 dicembre 1998. Quel giorno nella centralissima via Veneto veniva inaugurato il primo Hard Rock Cafe d'Italia, un tempio dedicato alla storia del rock come quelli aperti in Europa e in America, diventati un cult per giovani e appassionati di musica di tutto il mondo.

In mezzo secolo l'Hard Rock Cafe di Roma ha infatti mantenuto le aspettative del giorno della sua apertura. Ha ospitato star internazionali come Glen Matlock dei Sex Pistols o il musicista Little Steven Van Zandt (ex membro della E Street Band di Bruce Springsteen), organizzato corsi di storia della musica per le scuole e ospitato party con ospiti esclusivi diventando un punto di riferimento per gli amanti della musica in città. Una storia che come tutte le leggende non invecchia, ma illumina la strada del futuro con la sua luce senza tempo.