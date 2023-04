Guidonia, fiamme domate dai vigili del fuoco in un capannone

Alle ore 23:10 di ieri sera, cinque squadre VVF, tre autobotti, due autoscale e il TA/6, sono intervenute nel Comune di Guidonia in Via Alessandro Caselli,9 per un incendio divampato all’interno di un capannone di circa 300 mq della ditta “Team Coop” società di trasporti e logistica. Le fiamme, che hanno interessato alcune autovetture e materiale di vario genere, hanno causato ingenti danni materiali, nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono tutt'ora in corso. Funzionario e Capoturno VVF di turno, Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza