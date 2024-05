Ariccia, il presidente della Regione Lazio visita l'azienda Bosco Mar, leader nella produzione di funghi a livello nazionale e internazionale

Ariccia, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme alla vice presidente Roberta Angelilli e all'assessore Massimiliano Maselli, hanno fatto visita questa mattina ad una azienda leader a livello nazionale e internazionale della coltivazione, produzione e vendita, dei funghi, in particolare il così detto "quercetto", che cresce nelle aree boschive vicino agli alberi di querce. Sono stati presenti ad accogliere il presidente, la vicepresidente e l'assessore della Regione Lazio, molti esponenti politici dei Castelli Romani . Come la consigliera regionale Edy Palazzi, il vicesindaco di Nemi Giovanni Libanori, il consigliere comunale di Genzano Rosario Neglia e il presidente del consiglio comunale di Ariccia Michele Filosofi . Sono intervenuti anche numerosi imprenditori della zona di Santa Palomba, Roma e dei Castelli Romani . Mentre per la sicurezza di tutti i presenti hanno operato sul posto la scorta della Polizia di Stato del presidente Rocca , la Polizia Stradale di Albano e i Carabinieri di Pomezia. Molto soddisfatto il titolare dell'azienda " Bosco Mar ” leader a livello nazionale e internazionale della produzione di funghi essiccati e surgelati e anche di altri prodotti della terra, Marco Petrucci. Imprenditore di Ariccia che insieme alla figlia Marta , gestisce l'azienda da molti anni, ed ha accolto tutti gli ospiti . Le autorità con il presidente Rocca, hanno fatto visita al ciclo produttivo dell'azienda, che si trova nel quartiere industriale di via Cancelliera-Santa Palomba , la zona commerciale al confine tra i Castelli Romani, Pomezia e Roma. La "Bosco Mar" ha anche una sede produttiva con coltivazioni di funghi in Romania e ad Ariccia . Il presidente Rocca, la vicepresidente Angelilli e l'assessore Maselli , hanno messo in risalto nei loro interventi; " Che aziende come queste, sono un vanto e una risorsa preziosa per l'intera regione Lazio, per la promozione delle attività produttive e il rilancio del commercio. E che l' amministrazione regionale in carica ha stanziato alcuni milioni di euro per l'aiuto e il sostegno alle attività produttive di vari comparti commerciali della Regione Lazio che rappresentano una parte importante del Made in Italy. E sono in programma altre visite istituzionali ad altre realtà produttive del territorio che danno lavoro e importano i prodotti laziali in tutto il mondo . Contributi studiati ed elargiti proprio per incentivare la promozione dei prodotti tipici laziali e la continuità dell'indotto commerciale" . Il presidente Francesco Rocca ha anche annunciato e confermato l'assunzione di circa 10.000 tra medici e infermieri che andranno a potenziare gli organici degli ospedali e delle strutture sanitarie del Lazio, dopo aver sbloccato i fondi per la sanità dopo un duro lavoro a questo riguardo durato un anno e mezzo. Sono intervenuti anche l'oorevole Luciano Ciocchetti, il presidente del Consorzio degli imprenditori della zona ingegner Canali, il direttore della BCC Colli Albani Palmieri e il presidente della Banca di Genzano Maurizio Capogrossi, sempre vicini a queste realtà produttive del territorio dei Castelli Romani e della provincia di Roma. Un ricco pranzo a base di piatti con funghi "quercetti" naturalmente, ha concluso la mattinata di visita dei vertici regionali all'azienda, con le degustazioni di vini e spumanti laziali . Foto Video Luciano Sciurba