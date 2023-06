Grottaferrata, automobilisti feriti gravemente e vetture distrutte da un camion fuori controllo in via Anagnina

Grottaferrata, il guasto ai freni di un grosso camion ha causato numerosi feriti e la distruzione di alcune auto in via Anagnina. La strada è restata bloccata per oltre un'ora. L'auto-articolato ha preso sempre più velocità seminando il terrore. Sono intervenute ambulanze, pattuglie dei carabinieri della stazione e del radiomobile della compagnia di Frascati. I feriti, alcuni dei quali gravi, sono stati ricoverati in vari ospedali dei Castelli Romani e di Roma. Il camion ha colpito una decina di auto ferme al semaforo tra via Tuscolana e via Anagnina prima di fermarsi contro un albero e un'edicola.

Foto Luciano Sciurba