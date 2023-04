Genzano, la Polizia di Stato dona le uova pasquali e altro materiale ai bambini ricoverati all'ospedale dei Castelli. Foto Luciano Sciurba

Genzano, come da tradizione da circa 20 anni, gli agenti del commissariato di polizia diretto dal commissario capo Matteo De Bonis, hanno donato ai bambini ricoverati al reparto di pediatria dell'Ospedale dei Castelli di via Nettunense ad Ariccia, le uova pasquali di cioccolato, alcune confezioni di latte per bimbi e altri doni. Tutto materiale acquistato grazie dalla contribuzioni volontarie degli stessi agenti di Genzano. Ad accogliere i due poliziotti i bambini ricoverati con le loro mamme e papà il personale medico e infemieristico del reparto di pediatria e di neonatologia diretti rispettivamente dai primari Francesco Barletta e Giovanna Maragliano. L'ispettore Massimiliano Cavola che si occupa ogni anno di questa iniziativa ha consegnato personalmente le uova pasquali e altri doni ai bambini ricoverati insieme all'agente scelto Michela Gatta, tra la gioia e lo stupore di tutti i piccoli pazienti, maschi e femmine, una decina circa. Le uova pasquali sono state donate anche come augurio di Buone Feste Pasquali e segno di apprezzamento per il lavoro che svolgono, anche al personale medico e sanitario del pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli che ogni giorno registra circa 100 accessi da tutti i comuni del territorio e dal litorale. Nel reparto di neonatologia punto nascita della struttura nascono ogni anno oltre mille bambini, e moltissimi vengono curati nel reparto di pediatria, che provengono da tutti i comuni dei Castelli Romani, ma anche da Anzio, Nettuno, Aprilia, Ardea, Pomezia e in alcuni casi anche da Roma. Foto Luciano Sciurba