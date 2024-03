Furgone piomba su tre automobili a Monte Compatri, morta una donna

Monte Compatri. Nella mattinata di oggi poco dopo le 9.30 un incidente stradale su via Prenestina Nuova ha provocato la morte di una donna di 46 anni romana e il ferimento di altri quattro tra conducenti e passeggeri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Colonna, la Polizia Provinciale e alcuni carri attrezzi del deposito giudiziario di Monte Porzio per rimuovere le macchine ridotte ad un ammasso di lamiere. Secondo una prima ricostruzione un furgone Mercedes Vito guidato da un 36enne romano, avrebbe sbandato, colpendo le altre auto provenienti dalla parte opposta. Gli altri feriti sono di Zagarolo e Roma. La strada è stata chiusa per diverse ore con file chilometriche verso Roma e verso Palestrina. Disposti esami alcol e drug test sui conducenti.