Ciampino, rapina alla Banca popolare di Sondrio: banditi in fuga sparano un colpo di pistola ad un carabiniere e lo feriscono

Ciampino, una fulminea rapina da parte di un gruppo di rapinatori armati di pistole e incappucciati è stata portata a termine intorno alle 13:00 in via del Lavoro presso la Banca Popolare di Sondrio in pieno centro. Nel fuggire con i soldi nelle borse i banditi hanno incontrato un carabiniere libero dal servizio sulla quarantina da quanto raccontano alcuni passanti. Il militare ha tentato di fermarli qualificandosi, ma di tutta risposta sono stati esplosi uno o due colpi di pistola al suo indirizzo. Uno dei quali avrebbe ferito il militare vicino alla testa di striscio, senza che il proiettile si conficcasse per fortuna sul corpo . Sul posto sono intervenuti immediatamente le pattuglie di servizio della Polizia Locale e dei Carabinieri di Ciampino, che hanno chiuso e cinturato tutta la zona e la strada. Il carabiniere ferito è stato trasportato in codice rosso dal 118 all' ospedale Sant'Eugenio da quanto riferiscono fonti sanitari. Non sarebbe in pericolo di vita, sul grave fatto di cronaca indagano i carabinieri della Tenenza di Ciampino, Compagnia di Castel Gandolfo e Nucleo Investigativo del Gruppo Frascati. Le immagini di video sorveglianza in dotazione al Comando della Polizia Locale potrebbero fornire utili informazioni all'identificazione del gruppo criminale. In fuga sembrerebbe con una macchina tipo un Suv verso la periferia della cittadina aeroportuale. Foto Luciano Sciurba-Giancarlo Boldacchini