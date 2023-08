Ciampino, incendio discarica: entro domani la bonifica definitiva

Ciampino, ancora al lavoro i pompieri e la protezione civile sull'incendio della discarica di via Enzo Ferrari, dopo 5 giorni di fiamme e nubi nere ininterrotte. Secondo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, dovrebbero essere le ultime ore di spegnimento delle montagne di rifiuti vari, la bonifica totale è prevista entro domani pomeriggio. Sul posto stanno operando h24 i vigili del fuoco di Marino, Nemi, Montelanico, di numerosi distaccamenti di Roma, il carro autoprotettori, il Nucleo Nbcr ( per i rilievi nucleari, chimici, biologici e radiologici), il Gos con alcuni grossi mezzi di movimento terra per lo smassamento dei cumuli di rifiuti inceneriti e molti autobotti delle protezioni civile dei Castelli Romani, Roma e della Regione Lazio per il rifornimento acqua. Anche alcune ambulanze del 118 sono stabili nella zona per soccorrere eventuali intossiccati tra i soccorritori e i residenti della zona, visto la concentrazione molto alta rilevata dalle centraline dell'Arpa Lazio in questi giorni di diossina e benzopirene. In tanti hanno deciso di rimanere in casa a Ciampino e frazioni vicine, con finestre e porte chiuse, con ventilatori e aria condizionata accesi e di indossare le mascherine per strada. Questa mattina la sindaca di Ciampino Emanuela Colella, insieme alla Polizia Locale, ha fatto un sopralluogo al mercato e alle zone delle case popolari per sincerarsi delle condizioni attuali. Il forte odore di sostanze nocive bruciate questa mattina era meno forte dei giorni scorsi, domani ci sarà una conferenza stampa in comune per fare il punto della situazione con i dati dell'Arpa e la presenza delle autorità locali e del primo cittadino di Ciampino alle 11.30. Tutta l'area e la palazzina degli uffici è stata posta sotto sequestro da sabato pomeriggio su disposizione della Procura di Velletri e del magistrato indagante Giuseppe Travaglini, dalla Polizia Locale di Ciampino diretta dal comandante Roberto Antonelli, coadiuvati nelle indagini dalla Polizia di Stato di Marino ed ora sono stati coinvolti nei rilievi anche del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) dei Carabinieri di Roma e del Lazio diretto dal maggiore Emanuele Tamorri . Foto Luciano Sciurba