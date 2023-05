Castel San Pietro Romano, mostra dedicata al sindaco fotoreporter Adolfo Porry Pastorel (portò nel paese il set di " Pane, Amore e Fantasia") . Foto Boldacchini-Sciurba

Castel San Pietro Romano, ier alle ore 11.00, presso la sede del Museo Diffuso, è stata inaugurata la mostra “Adolfo Porry Pastorel. Visioni Diffuse a Castel San Pietro Romano”, patrocinata dal Ministero della Cultura. Alla presenza del sindaco Gianpaolo Nardi, del direttore del museo Roberta Iacono e di numerose personalità, tra cui il professore Enrico Menduni che ha collaborato all’iniziativa, la scrittrice, giornalista Vania Colasanti e l'assessore alla cultura Maria Rosicarelli. La mostra che durerà fino al 2 settembre, ripercorre, attraverso documenti, testimonianze e foto inedite; la straordinaria vicenda di Porry Pastorel a Castel San Pietro Romano, di cui il padre del fotogiornalismo italiano fu anche sindaco dal 1952 al 1960. E riuscì a portare nel 1953 nel paesino di montagna in provincia di Roma il set del famoso film "Pane Amore e Fantasia " con Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida. " Un operato che vogliamo mettere sotto nuova luce, collazionando informazioni già note ai nostri concittadini, con nuove informazioni di archivio, ricerche e approfondimenti, intrapresi nell’ultimo anno. Studi che, oltre alla grande partecipazione dell’intera comunità di Castel San Pietro, hanno potuto avvalersi della prestigiosa collaborazione dell’Archivio Fotografico Istituto Luce e dell’Istituto Nazionale per la Grafica. Tale sinergia ha portato alla scoperta di aspetti inediti non solo del suo geniale operato di sindaco, ma anche degli ultimi venti anni della sua attività ", ha commentato ieri il sindaco Nardi. Al termine della presentazione della mostra è stato effettuato un lancio di piccioni in cielo in ricordo del grande fotoreporter e sindaco all'esterno del museo, sulla piazza principale del paese. Pastorel era originario di Vittorio Veneto, morì a Castel San Pietro il primo aprile del 1960 a 72 anni. Foto Giancarlo Boldacchini-Luciano Sciurba