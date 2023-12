Artena incendio tetto villa 4 intossicati ieri sera. Foto Luciano Sciurba

Artena un repentino incendio partito da una canna fumaria ha incenerito il tetto di una villa a due piani in via Valmontone - Artena ieri sera poco prima delle 19:00 . Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco di Colleferro, Palestrina , Montelanico e Roma con varie partenze, mezzi speciali e autoprotettori. La famiglia composta di quattro persone rimasti tutti intossicati in maniera non grave è stata evacuata e la casa dichiarata inagibile. Le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio sono terminate poco prima della mezzanotte. La casa rimane inagibile e la famiglia è stata ospitata altrove. Sul posto hanno operato anche quattro ambulanze del 118 e i Carabinieri della stazione di Artena. Foto Luciano Sciurba