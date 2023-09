Ariccia, inaugurata la 71esima Sagra della Porchetta. Foto Giancarlo Boldacchini-Luciano Sciurba

Ariccia inaugurata ieri sera alla presenza degli assessori regionali Giancarlo Righini e Luisa Regimenti, la 71esima Sagra della Porchetta, che già dalla prima serata ha registrato migliaia di visitatori nel percorso di degustazione della tipica porchetta al forno ariccina. Sono intervenuti ieri sera alle 19 in piazza di Corte per la presentazione e inaugurazione della manifestazione che durerà 3 giorni interi fino a domenica sera accolti dal sindaco Gianluca Staccoli e dalla sua giunta numerosi sindaci dei Castelli Romani, il senatore Marco Silvestroni, alcuni consiglieri comunali, regionali e di Città Metropolitana. Presente in questi giorni di festa ed iniziative enogastronomiche anche Gaspare Gasbarrini, il 98enne che negli anni 50 nel suo antico forno del centro storico in via Lucidi, dove cuocevano le prime porchette, insieme all'allora sindaco Ovidio Cioli e al produttore locale di porchetta Francesco Leopardi detto "O' Pepparone", ebbero l'intuizione di ideare la prima festa paesana della "magnata", che poi divenne negli anni successivi la Sagra della Porchetta. Attesi tra stasera e domani oltre 30 mila visitatori come tutti gli anni, con il centro storico, il ponte monumentale e la via Appia Nuova chiusa al traffico. Foto Giancarlo Boldacchini - Luciano Sciurba