Anzio, lo sbarco degli alleati nel 1944: la mostra Bandiere sul mare nei locali della Guardia Costiera

Anzio è stata inaugurata questa mattina la straordinaria mostra di reperti dello storico sbarco sulle coste di Anzio e Nettuno delle truppe alleate per fronteggiare l'esercito nazista di Hitler durante la seconda Guerra Mondiale.

Divise, appunti, taccuini di guerra, medaglie, cappelli, elmi, pistole, fucili, cartoline,coltelli, lettere e molto altro materiale reperito localmente e da tutto il mondo in mostra al piano terra della palazzina della Guardia Costiera al Porto Innocenziano.

La mostra "Bandiere sul Mare" sarà aperta da oggi fino a fine mese con ingresso gratuito, organizzata dall'Associazione "Warriors at Anzio" per il 79esimo anniversario dello sbarco del 1944 in collaborazione con il Comune e la Capitaneria di Porto.

Sono intervenuti i responsabili di tutte le forze armate e delle forze dell'ordine, oltre che dei vigili del fuoco e di varie associazioni militari e civili. A fare gli onori di casa la comandante della Capitaneria di Porto di Anzio tenente di vascello Nunzia Pezzella, insieme all'organizzatore Giuseppe Tulli e al commissario straordinario del comune di Anzio Agostino Anatriello. Attesi nei prossimi giorni centinaia di visitatori da tutto il mondo, oltre che da Roma e dal litorale romano .

Foto e video di Luciano Sciurba