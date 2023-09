Giovanbattista Cutolo, piazza gremita a Napoli per i funerali: il musicista è stato ucciso a colpi di pistola

Applausi e commozione, in piazza del Gesù a Napoli, per l'arrivo della salma di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso da un ragazzino di 17. L'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, celebra i funerali. Alcune persone hanno gridato «giustizia, giustizia». La piazza è transennata per favorire l'accesso delle persone ed è stato anche installato un maxi-schermo. Sull'obelisco di pizza del Gesù è stato affisso uno striscione: «Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta. Giustizia per Giovanni».