Trinidad, naufraga una nave carica di petrolio: il combustibile avvolge la barriera corallina

Allarme ambientale a Trinidad e Tobago, dove i servizi di emergenza stanno lavorando per ripulire una massiccia fuoriuscita di petrolio sversato da una misteriosa nave che si è incagliata vicino all'isola caraibica, macchiando la costa e provocando ripercussioni sui resort proprio mentre il Paese si prepara ad accogliere migliaia di turisti per il carnevale. Almeno 15 chilometri di costa sono stati colpiti dalla fuoriuscita di greggio, coi funzionari ambientali che segnalano danni alla barriera corallina e alle spiagge dell'Atlantico. Le autorità sono pronte a dichiarare un'emergenza nazionale, ha detto ai giornalisti Farley Augustine, segretario capo della Camera dell'Assemblea di Tobago, spiegando che il governo potrebbe elevare l'incidente a disastro di livello 3. "Tutto indica che stiamo andando in quella direzione".