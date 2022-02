Circa 500 persone sono state fermate oggi in 38 città della Russia per avere manifestato contro l'intervento militare in Ucraina. I fermati sono almeno 497, di cui oltre 200 a Mosca, dove 300-400 dimostranti si sono radunati vicino al monumento a Pushkin gridando 'no alla guerrà. Un altro centinaio di persone sono state arrestate a San Pietroburgo.