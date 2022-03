Tensione a Mosca durante le proteste contro la guerra: oltre 14 mila arresti dall'inizio del conflitto

Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina sono 14.274 la persone arrestate in Russia durante le proteste contro la guerra. Lo rende noto il sito indipendente OVD-Info che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia precisando che ci sono 10 tribunali impegnati in procedimenti penali politici nella settimana che comincia domani. In queste ore manifestazioni contro la guerra si stanno svolgendo in almeno 23 città del Paese.

Ucraina, l'attacco missilistico a Chernihiv distrugge un edificio residenziale di nove piani