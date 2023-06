Grecia, Anastazja Rubińska violentata e uccisa a 27 anni: avvolta in un lenzuolo e gettata in una palude

L'hanno aggredita, strangolata e infine gettata in una palude, avvolta in un lenzuolo. Questo - secondo le indagini - il triste destino di Anastazja Rubińska, una ragazza polacca di 27 anni, originaria di Breslavia ma residente nell'isola di Kos, in Grecia. Qui la giovane lavorava in un albergo a cinque stelle nella località di Marmari, insieme al fidanzato Michał Śliwiński, di 28 anni, suo connazionale. I sospetti degli inquirenti si concentrano per ora su un uomo di 32 anni, originario del Bangladesh, arrestato con le accuse di violenza sessuale, omicidio e occultamento di cadavere. Gli inquirenti hanno trovato in casa sua un biglietto per l'Italia.