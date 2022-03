Mariupol distrutta dai bombardamenti, «un gelido paesaggio infernale»: le immagini dal satellite

La città di Mariupol è sempre al centro degli sviluppi della guerra in Ucraina. Secondo fonti del Pentagono, truppe russe e della repubblica separatista del Donbass sono penetrate nella zona urbana, dove «gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città». Mariupol è di fatto sotto assedio dallo scorso 2 marzo, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia che 100mila persone sono ancora intrappolate nella città sotto costanti bombardamenti russi.

Ucraina, forze russe sequestrano convoglio umanitario alle porte di Mariupol

Human Right Watch, che ha raccolto la testimonianza di fonti locali, descrive Mariupol come «un gelido paesaggio infernale, ricoperto di cadaveri e di edifici distrutti». Zelensky ha chiesto il rilascio immediato di un convoglio umanitario di 11 autobus vuoti che sarebbe stati «sequestrati» dai russi a 15 km dalla città, impedendo l'evacuazione dei civili. Il leader ucraino è tornato a chiedere che la Russia consenta corridoi umanitari sicuri, segnalando che a Mariupol i civili stanno affrontando «condizioni disumane». La vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk, ha annunciato che nove corridoi umanitari sono stati concordati per oggi, ma non per uscire da Mariupol.

(Foto Maxar; @ng_ukraine)