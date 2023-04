L'eclissi solare vista in Indonesia e Australia

Circa 20.000 persone si sono riunite sotto un cielo senza nuvole nella città costiera di Exmouth, nel nord-ovest dell'Australia, per godersi una rara eclissi solare totale che ha fatto precipitare la regione nell'oscurità per 58 secondi mentre la luna oscurava il sole. E' qui, in questa remota cittadina con meno di tremila abitanti, che la vista ha toccato livelli altissimi. Da farsi invidiare anche dagli abitanti di Timor Est, in Indonesia