Houthi, la protesta anti Usa e anti Stato ebraico a Sanaa: «Imoediremo passaggio Oceano Indiano a navi israeliane»

Sostenitori degli Houthi durante una protesta contro gli Stati Uniti e Israele e in solidarietà con il popolo palestinese, a Sana'a, in Yemen, 15 marzo 2024. Il raduno è avvenuto appena un giorno dopo che gli Houthi hanno giurato di impedire alle navi legate a Israele di attraversare l'Oceano Indiano verso il Capo di Buona Speranza, secondo un discorso del massimo leader degli Houthi Abdul-Malik al- Houthi. La coalizione guidata dagli Stati Uniti continua a colpire Houthi in Yemen, cercando di ridurre la loro capacità di attaccare navi commerciali nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, in un contesto di forti tensioni in Medio Oriente.