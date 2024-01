Elezioni Taiwan, fari puntati su William Lai

William Lai, nato il 6 ottobre 1959, è membro del Partito Democratico Progressista (DPP) di Taiwan. William Lai è stato Primo Ministro di Taiwan dal settembre 2017 al gennaio 2019. Prima di assumere l'incarico di Primo Ministro, ha servito come Sindaco di Tainan, una delle città più grandi dell'isola. Il suo coinvolgimento nella politica e la sua carriera amministrativa gli hanno conferito rilevanza nel panorama politico taiwanese. In queste ore il suo nome è tornato alla ribalta per le elezioni presidenziali a Taiwan.