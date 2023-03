La nuova unità «Convoy»: gli eredi del Gruppo Wagner

Il Gruppo Wagner e Yevgeny Prigozhin sono in difficoltà: munizioni in calo, membri morti e un legame col Cremlino che è ai ferri corti. Inoltre, al «cuoco di Putin» è stato vietato di reclutare prigionieri, come aveva fatto negli scorsi mesi. Prigozhin continua a scontrarsi con il generale e politico russo Shoigu. Mentre tutto ciò accade, una nuova unità vuole prendersi il palcoscenico. Si tratta del «Gruppo Convoy».