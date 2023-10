Cina, Xi accoglie Orban

Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto il premier ungherese Victor Orban in occasione della sua visita in Cina. Durante il loro incontro bilaterale a Pechino, in occasione del terzo forum Belt and Road Initiative, Xi ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per completare e far funzionare secondo i piani la ferrovia Budapest-Belgrado. Orban è la personalità Ue di più alto livello a partecipare al forum