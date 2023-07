Caserta, vivevano in una stanza sommerse dagli oggetti comprati online e non riuscivano a uscire: salvate mamma e figlia

Una stanza piena solo di oggetti, ancora imballati, comprati online. Dentro questa stanza, già piccola, vivevano giorno e notte facendo compere online e sommerse dai loro acquisti una mamma e una figlia, rispettivamente di 64 e 29 anni. Per loro stesse avevano ricavato uno spazio vitale di soli due metri quadrati. Per mesi hanno accumulato migliaia di oggetti stipandoli in questa stanza in cui si sono rinchiuse per libera scelta. Sono state salvate dall'intervento dei carabinieri, chiamati dal marito e padre delle due donne, un pensionato di 61 anni ormai stanco e preoccupato di vederle consumarsi lentamente. È accaduto a Macerata Campania, in provincia di Caserta. I militari sono intervenuti con i vigili del fuoco, che sono entrati nella stanza accertando le scarse condizioni igienico-sanitarie. Le due donne che avevano scelto di vivere in quel modo, senza alcuna costrizione da parte del loro familiare, sono state trasportate presso gli ospedali di Aversa e Sessa Aurunca per le cure necessarie a trattare questo shopping online compulsivo.

Caserta, si chiudono in casa per comprare online e si riducono a vivere in 2 metri quadrati sommerse dagli oggetti: madre e figlia salvate dai carabinieri