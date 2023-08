Follia in Duomo a Milano: tre ragazzi vandalizzano la facciata della Galleria Vittorio Emanuele

Nella serata di lunedì 7 agosto, tre persone si sono arrampicate sull'arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo a Milano vandalizzandolo. Davanti allo sguardo stupito dei passanti, probabilmente tre ragazzi hanno verniciato con bombolette spray il frontone della struttura simbolo della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare l'entità dei danni grazie, ora insieme alla polizia di Stato e alla Polizia Locale si stanno cercando di identificare gli autori del gesto. La Galleria Vittorio Emanuele II, costruita nel 1865, è dunque stata presa di mira da alcuni writers che ne hanno deturpato il frontone con una grande scritta, visibile dalla piazza del Duomo. Il fatto è avvenuto verso le 22, in un filmato si vedono in azione i writer che poi sono fuggiti. I Vdf hanno illuminato la Galleria con le fotoelettriche ma degli autori nessuna traccia.