È la prima persona che conosciamo appena nati, quella a cui chiedere consigli sinceri, ma a cui troppo spesso non ricordiamo quanto è importante. La Festa della Mamma è l'occasione giusta che ogni figlio può cogliere per manifestare tutto il proprio affetto. Il miglior regalo è un abbraccio o un sorriso accompagnato da parole d'amore. E le parole giuste possono fare la diffenza. Ecco allora i consigli giusti per scrivere un biglietto speciale e qualche immagine di auguri.