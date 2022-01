Quirinale, Salvini vede Conte. «Centrodestra resta unito». E Berlusconi verso scelta entro domenica

Matteo Salvini e Giuseppe Conte si sono incontrati oggi a Montecitorio. Sul tavolo del confronto l'imminente elezione del presidente presidente della Repubblica. Ieri il leader del M5S aveva aveva incontrato il segretario del Pd, Enrico Letta e il ministro Roberto Speranza, rinserrando le fila in vista del voto di lunedì per il Quirinale. Per sottolinearlo avevano anche pubblicato un tweet identico con due parole chiave uguali, due hashtag: #tutti e #responsabilità. «Un segnale unitario importante», come ha spiegato uno dei partecipanti a ridosso dell'incontro. Nel frattempo sembra che Silvio Berlusconi sia sia preso una giornata di riflessione. Il Cav, a quanto risulta all'Ansa, starebbe seriamente valutando di sciogliere la riserva sulla sua eventuale candidatura entro domenica, alla vigilia della prima chiama.

